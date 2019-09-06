Gine'de ananas üretiminde yüzde 20 rekolte artışı sağlanacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine tarımının kalbinin attığı Kindia bölgesinde 100 hektarlık çalılık alanı iş makinaları ile temizleyerek ananas tarımına açıyor.



Gine'nin Kindia şehri ananas, mango, muz, kaju, palmiye yağı, mısır, kahve gibi tarım ürünleri ile ülkenin gıda ihtiyacını karşılayan en önemli merkezi konumunda bulunuyor. Verimli ve düz arazilere sahip bölge geleneksel yöntemlerle ekilmeye çalışıldığı için birim alanda verim çok düşük. Verimli toprakların çalılıklar içerisinde yer alması, el ile açmanın zor olması ve zaman alması ise diğer bir dezavantaj. Bölgede çiftçilerin ana uğraş alanını ananas tarımı oluşturuyor. Ananas üretimi ülkede 650 hektarlık alanda gerçekleştiriliyor. Hektar başına 35 ton verim alınıyor. Üretimin yüzde 40'ı yurt dışına ihraç ediliyor. Baron markası adı altında yurt dışına ihraç edilen ananasa ise talep büyük fakat talebin karşılanması için çalılıklar içerisinde atıl halde bulunan toprakların iş makinaları ile kısa sürede temizlenerek ananas tarımına açılması gerekiyor.



TİKA tarafından ananas üretiminin artırılması için 100 hektar çalılıklar içerisindeki verimli fakat atıl durumda bulunan topraklar iş makinaları ile temizlenerek ananas tarımına açılıyor. TİKA araziden yıl boyunca verim alınması için motor pompaları ile sulama sistemi de devreye sokacak. 100 hektar arazinin ananas üretimine açılması ise üretimde toplamda yüzde 20'lik bir rekolte artışı sağlayacak. Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 2020 yılı sonuna kadar ananas üretiminde ekilebilir alanın bin hektara çıkarılması hedefine TİKA'nın doğrudan katkı sağlaması Başkan Conde'nin ve Kindia halkının takdirini kazanıyor.



Gine Kindia Ananas Kooperatifi Başkanı Camara Moussa yaptığı açıklamada, "Türkiye topraklarımıza bereketiyle geldi. Ananas Gine'nin meyve sektörünün amiral gemisi, ananas tarımına çok uygun bir iklimimiz var. Ananaslarımıza tüm dünyadan büyük talep var fakat talebi karşılayacak ölçüde üretim yapamıyoruz. Verimli topraklarımızın çoğu çalılıklar içerisinde ve geleneksel yöntemlerle tarım yaptığımız için birim alanda verim düşük. TİKA el yordamıyla yıllarca sürecek araziyi 1 ayda iş makinaları ile temizleyerek ananas üreticilerine teslim etti. Araziden yıl boyunca üretim alınabilmesi için sulama motorları tedarik etti. Ananas Federasyonu olarak 2020 yılına kadar 650 hektar araziyi bin hektara çıkarmak istiyoruz. Hektar başına verimi sıcak dönemde sulama, gübreleme ve ilaçlama teknikleri ile 35 tondan 50 tona yükseltmek ve hava yolu ile ihracat rakamını 2 bin 500 tondan 12 bin 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz. TİKA'nın açtığı 100 hektar arazide ekime başladığımızda 5 bin ton ananas alacağız, bunun satışından ise 15 milyar Gine frangı (1.5 milyon euro) gelir elde edeceğiz ve bununla birlikte 3 bin doğrudan istihdam ve 25 bin dolaylı istihdam oluşturacağız" şeklinde konuştu.



Ananas Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Arafan Sylla ise, "Şu araziye bir bakın, şu gördüğünüz tüm arazi sadece iki hafta gibi kısa bir sürede bu hale geldi. Bu makinelerin iki üç ay burada kaldıklarını düşünün, buradaki bütün arazileri tarıma elverişili hale getirmiş olacağız. Türkiye'den buradaki çiftçilerin imdadına yetişmesini istiyoruz" dedi.



Ananas Federasyonu üyelerinden Naby Camara de, "TİKA'nın buraya gelmesinden dolayı çok memnunuz. Buradaki tüm köy halkı ananas üreticisidir. Hepimiz bir aradayız ve TİKA'nın gençlerimizi burada kalıp çalışmalarını sağlamak için bize yardım etmesini ümit ediyoruz. Çünkü gençlerimizin çoğu buraları terk edip Akdeniz'de ölmeye gidiyorlar. Onların burada kalabilmesi için uygun şartları oluşturmayı ümit ediyoruz. Altı bölge var ; Dandakhouré Centre, Mangadakha, Hamdanlaye, Billid, Feta. Bu araziler toplam altı kasabaya ait Türkiye'den bu bölgede arazilerin işlenmesi için bize yardım etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser, ananas ve diğer tarım ürünlerinin üretimi noktasında geçmişte Gine'nin merkez konumunda olduğunu fakat yıllar içerisinde tarımın ihmal edilmesinden dolayı Gine'nin bu özelliğini yitirdiğini ve tüm çabalarının tarımı yeniden canlandırmak ve ülke ekonomisine doğrudan katı sağlamak olduğunu dile getirdi. - ANKARA