Gine'de askeri cunta üyeleri genel ve yerel seçimlerde aday olamayacak - Son Dakika

Gine'de 5 Eylül'deki darbeyi gerçekleştiren askeri cunta, genel ve yerel seçimlerde üyelerine seçime katılma yasağı getirdiğini açıkladı.

Askeri cuntanın açıkladığı kararlarda, darbenin lideri Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya'nın seçimlere kadar geçiş döneminde Cumhurbaşkanı olarak kalacağı kaydedildi.

Devlet televizyonunda okunan kararlar kapsamında askeri cunta üyesi hiç kimsenin genel ve yerel seçimlere katılamayacağının altı çizildi.

Askeri cunta, devrik Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin parti üyelerinin de seçimlere girmesini yasakladı.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.