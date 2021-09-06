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Gine'de askeri darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Gine'de askeri darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

06.09.2021 00:38
Gine'de askeri darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Gine'de yaşanan askeri darbe sonrası ülkede ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Gine'de yaşanan askeri darbe sonrası ülkede ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Darbeyi gerçekleştiren askerlerin oluşturduğu Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan açıklamada, vali ve kaymakamların görevlerinin bölge komutanları tarafından devralındığı kaydedildi.

Açıklamada, Alpha Conde hükümetinin tüm unsurları ve kurum temsilcilerinin, 6 Eylül Pazartesi yerel saat ile 11.00'de cumhurbaşkanlığı sarayına çağrıldığı ve toplantıya katılmamanın CNRD'ye isyan olarak kabul edileceği bildirildi.

Memurlara, pazartesi itibarıyla işlerine gitmesi çağrısında bulunulan açıklamada, 20.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığı da duyuruldu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin durumunun iyi olduğu ve doktoruyla da iletişim kurduğu kaydedildi.

"Saçının teline bile dokunmadık değil mi?"

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden dün sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Videoda Conde'nin bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" sorusunu yönelttiği, Conde'nin ise cevap vermediği görülmüştü.

Cuntanın adı "Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi"

Görüntülerin sosyal medyada yer almasından kısa süre sonra, Doumbouya liderliğindeki bir grup asker, devlet televizyonu RTG'ye giderek canlı yayında darbe bildirisi okumuştu.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, hava ve kara sınırlarının kapatıldığını söylemişti.

Darbenin arkasındaki isim Fransız Yabancı Lejyonu'ndan

Conde hükümetinin Albay Doumbouya ile GFS'nin yapısı konusunda bir süredir anlaşmazlıklar yaşadığı biliniyordu.

Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonu'nda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 Aralık'ta sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Sokağa Çıkma Yasağı, cumhurbaşkanı, Darbe, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gine'de askeri darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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