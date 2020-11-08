Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin seçim zaferi resmileşti - Son Dakika

Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda seçilen Alpha Conde'nin zaferi Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, aralarında Conde'nin en yakın rakibi Cellou Dalein Diallo'nun da olduğu 4 adayın itirazını değerlendirdi.

Mahkeme itirazları haksız buldu ve Conde'nin ilk etapta yüzde 59,49 olarak duyurulan oy oranını yüzde 59,50 olarak güncelledi.

Conde böylece, resmen 3'üncü dönem için seçilmiş oldu.

İlk turda seçilmişti

Bağımsız Seçim Komisyonunun (CENI), 24 Ekim'de duyurduğu geçici sonuçlara göre, Conde yüzde 59,49 oy alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin en yakın rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) adayı Diallo ise yüzde 33,5 oy almıştı.

Diallo, seçimden sonraki gün yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan sonuçlara göre ilk turdan zaferle çıktığını ve yüzde 53,84 oy aldığını duyurmuştu.

Diallo taraftarları "zaferi" kutlamak için muhalefet liderinin evinin ve partisinin önünde toplanmış ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak kazanamamıştı.

Diallo ve Conde haricinde diğer 10 adaydan yüzde 5 barajını geçen olmamıştı.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.