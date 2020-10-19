Gine'de cumhurbaşkanı seçimlerinde oylar sayılıyor - Son Dakika

Gine'de cumhurbaşkanı seçimlerinde oylar sayılıyor

19.10.2020 18:49
Gine'de cumhurbaşkanı seçimlerinde oylar sayılıyor, System.String[]

Gine'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oylar sayılmaya devam ederken; muhalefet, kazanmaları durumunda resmi sonuçları beklemeden zafer ilan edeceklerini duyurdu.

Gine'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oylar sayılmaya devam ederken; muhalefet, kazanmaları durumunda resmi sonuçları beklemeden zafer ilan edeceklerini duyurdu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güçlü rakibi olarak gösterilen 68 yaşındaki Cellou Dalein Diallo'nun partisi Gine Demokratik Güçleri Birliğinden (UFDG) yapılan açıklamada, oylar sayıldıkça sonuçların oy verme merkezlerinde peyderpey ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu sonuçların "kesin" kabul edileceği vurgulanarak, UFDG'nin kazanması durumunda Anayasa Mahkemesi ya da Bağımsız Seçim Komisyonunun sonuçlarını beklemeden zafer ilan edileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Conde'nin partisi Halkın Yürüyüşü Partisinden (RPG) yapılan açıklamada da UFDG "zaferi gasbetmekle" suçlanarak kendilerine ulaşan ilk sonuçlara göre Diallo'nun kazanmasının mümkün olmadığının altı çizildi.

Bağımsız Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçları 72 saatte duyurması beklense de resmi sonuçların açıklanmasının bir haftayı bulabileceği belirtiliyor.

İkinci tur 24 Kasım'da

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak seçilememişti.

Hiçbir adayın ilk turda yeterli oy oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

Böyle bir durumda ikinci tura Conde ve Diallo dışında Ekonomist ve Demokratik Umut Partisinin (PADES) lideri Ousmane Kaba ve Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin (PACT) lideri Makale Traore'nin kalması bekleniyor.

Bu senaryoda ise ikinci tur, 24 Kasım'da yapılacak.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Mamadou Diallo, Cumhurbaşkanı, Muhalefet, Gine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gine'de cumhurbaşkanı seçimlerinde oylar sayılıyor - Son Dakika

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