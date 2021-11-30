Gine'de cunta devrik lider Alpha Conde'yi serbest bıraktı - Son Dakika

Gine'de 5 Eylül'deki darbeyle devrilen cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin serbest kaldığı duyuruldu.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan açıklamada, 5 Eylül'den bu yana cuntanın elinde bulunan Conde'nin, eşi Hadja Djene Kaba Conde'nin başkent Konakri'deki evine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, CNRD'nin evrensel insan hakları ilkelerine uygun hareket etme konusunda ulusal ve uluslararası kamuoyuna güvence verdiği kaydedildi.

Yerel basında da 83 yaşındaki Conde'nin pazarı pazartesiye bağlayan gece eşinin evine gönderildiği ve söz konusu konutun polis koruması altında olduğu vurgulandı.

ECOWAS'ın şartlarından biriydi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) darbeden bu yana Gine'deki cuntaya Conde'yi derhal serbest bırakması çağrısı yapıyordu.

ECOWAS aynı zamanda cuntanın 6 ay içinde demokratik seçimleri yapmasını talep ederek, bir an evvel bir seçim tarihi belirlenmesini istiyordu.

Gana'nın başkenti Akra'da 7 Kasım'da yapılan olağanüstü zirvede ECOWAS, hala seçim takvimi oluşturmayan cunta üyelerine çeşitli yaptırımlar getirmişti.

ECOWAS, cunta yönetiminin bulunduğu bir diğer ülke Mali ve Gine'deki gidişatı değerlendirmek üzere 12 Aralık'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da tekrar toplanacağını duyurmuştu.

Gine'de askeri darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle darbe yaptıklarını açıklamıştı.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin (CNRD) başındaki Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Başbakanlık görevine de 68 yaşındaki diplomat Mohamed Beavogui getirilmişti.