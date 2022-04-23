Gine'de cuntanın elindeki devrik lider Alpha Conde serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gine'de cuntanın elindeki devrik lider Alpha Conde serbest bırakıldı

23.04.2022 06:08
Gine'de cuntanın elindeki devrik lider Alpha Conde serbest bırakıldı

Gine'de 5 Eylül 2021'deki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin serbest kaldığı duyuruldu.

Gine'de 5 Eylül 2021'deki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin serbest kaldığı duyuruldu.

Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan yazılı açıklamada, gözlem altında tutulan Conde'nin özgür kaldığı belirtildi.

Conde'nin şahsi konutundaki inşaat bitene kadar eşinin evinde ikamet edeceği ve isterse akrabalarıyla ve tanıdıklarıyla görüşebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Conde'nin saygınlığının her zaman korunacağı konusunda ulusal ve uluslararası topluma garanti verildiği hatırlatıldı.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Darbeden bu yana cunta tarafından belirlenen bir ikametgahta gözetim altında tutulan 84 yaşındaki Conde, kimseyle görüştürülmüyordu.

Conde, 17 Ocak'ta tedavi görmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmiş ve 8 Nisan'da ülkesine dönmüştü.

Tedavisi boyunca kaldığı otelde 7/24 özel bir ekip tarafından güvenlik çemberine alınan Conde'nin cep telefonu kullanmasına izin verilmediği öğrenilmişti.

Conde'nin sadece özel doktoru tarafından ziyaret edilebildiği, onun haricinde kimseyle görüştürülmediği de belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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