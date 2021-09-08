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Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor - Son Dakika

Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor

08.09.2021 13:39
Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor, System.String[]

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonrası devrik lider Alpha Conde hükümeti döneminde hapse atılan siyasi tutuklu ve hükümlüler tahliye edilmeye başlandı.

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonrası devrik lider Alpha Conde hükümeti döneminde hapse atılan siyasi tutuklu ve hükümlüler tahliye edilmeye başlandı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, dün akşam başlayan tahliyelerde, ilk etapta aralarında sivil toplum örgütleri ve muhalefet partilerine üye 79 kişi serbest kaldı.

Conde'nin ezeli rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo da yarından itibaren, siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest kalmasını kutlamak ve cuntaya teşekkür etmek için ülke çapında geniş katılımlı gösteriler düzenleyeceklerini söyledi.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

Ülkede, 83 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem adaylığı, en çok tartışılan gündem maddesi olmuş, birçok gösteri düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, tüm tepkilere rağmen seçime girerek 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oyla üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin üçüncü dönem adaylığına karşı çıkan ve sokak eylemlerine katılan 200'den fazla kişi çeşitli suçlamalarla hapse atılmıştı.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Aralık, Eylül, Darbe, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor - Son Dakika


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