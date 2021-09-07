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Gine'de darbenin arkasındaki isim; Yarbay Mamady Doumbouya - Son Dakika

Gine'de darbenin arkasındaki isim; Yarbay Mamady Doumbouya

07.09.2021 17:38

Gine'de 2010'da düzenlenen seçimleri kazanarak ilk kez demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde'yi deviren Yarbay Mamady Doumbouya, İsrail ve Fransa'da aldığı askeri eğitimlerle öne çıkıyor.

Gine'de 2010'da düzenlenen seçimleri kazanarak ilk kez demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde'yi deviren Yarbay Mamady Doumbouya, İsrail ve Fransa'da aldığı askeri eğitimlerle öne çıkıyor.

İlk kez 2018'de Gine'nin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümü kutlamalarında kamuoyu karşısına çıkan Doumbouya, bugün ülkede en çok merak edilen isim haline geldi.

Kutlamalara ilişkin haberlerde, hem kendisinden hem de o dönem komuta ettiği Özel Kuvvetler Birliklerinden (GFS) övgüyle bahsedilirken, Doumbouya, pazar günü cunta lideri sıfatıyla ülke yönetimine el koydu.

AA muhabiri, Yarbay Doumbouya'nın kariyeri ve darbe öncesi yaşantısına ilişkin bilgileri derledi.

Kalinke etnik kökene sahip Doumbouya, Fildişi Sahili ve Mali sınırında yer alan Kankan bölgesinde 1980'de doğdu.

Fransa'da yaşadığı sırada kendisi gibi asker olan bir Fransız ile evlenen Doumbouya, 3 çocuk sahibi oldu, Fransız vatandaşlığı aldı.

Doumbouya, İsrail Uluslararası Güvenlik Akademisi, Senegal Piyade Okulu ve Gabon'da da çeşitli eğitimler aldı, Paris Harp Okulunu da başarıyla bitirdi.

Mali'deki darbeci Assimi Goita ile Flintlock Tatbikatı'na katıldı

Doumbouya, 15 yıllık askeri kariyerinde, Afganistan, Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çeşitli operasyonlarda yer aldı, İsrail, İngiltere ve Gine'de de yakın koruma eğitimlerine katıldı.

ABD'nin Afrika Komutanlığında (AFRICOM) Fransa ve ABD askerleri tarafından eğitilen Doumbaya, Mali'deki darbenin arkasındaki isim Assimi Goita gibi AFRICOM'un düzenlediği Flintlock Tatbikatı'nda da bulundu.

Askeri eğitimlerinin yanı sıra Doumbouya, Pantheon-Assas Üniversitesinde (Paris II) savunma ve endüstriyel dinamikler alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Fransız Yabancı Lejyonuna katılan Doumbouya'nın başarılı askeri kariyeri Conde'nin de dikkatini çekti.

Doumbouya, 2018'de oluşturulan Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başına geçmek üzere Conde'nin talebiyle aynı yıl ülkesine döndü.

"Darbe yaparım diye cephane vermediler"

Doumbouya, gergin geçeceği belli olan 2020'deki Cumhurbaşkanı seçimlerini bahane ederek, Forecariah ilçesinde konuşlanan birliğin bir müfrezesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 1 kilometre mesafedeki bir alana konuşlandırmak istedi.

Conde, bu talebi kabul etse de çevresinden bazı isimleri Doumbouya'ya başından beri şüpheyle yaklaştı.

Kendisine olan bu güvensizliğin farkında olan Doumbouya, Fransız Ordusunun deniz aşırı operasyonlardan sorumlu birimi EMSOME'nin internet sitesinde yer alan 2017 tarihli konuşmasında, bu durumu şöyle anlattı:

"Üslerimden geçen sene (2016) daha fazla cephane istedim ama asla verilmedi çünkü siyasilere göre eğer daha fazla cephanem olursa darbe yapma ihtimalim artar. Ama bizi eğitmeye gelen Fransızlara istediği her şeyi veriyorlar."

Doumbouya, konuşmasında, Afrika'da, Fransız ve Amerikan birliklerinin milli ordulardan daha fazla erişime sahip olduğuna dikkat çekerek, Afrikalı liderlerin kendilerinden ziyade onlara güvenmeyi tercih ettiğini söyledi.

Doumbouya, "Yöneticilerimiz onları (beyaz askerler) danışmanları yaparken, bize asla bu şansı tanımıyorlar. Beyazlar bizim asla erişemeyeceğimiz bir güce sahip." eleştirisinde de bulundu.

Bir süredir GFS'ye bağımsız bir kimlik kazandırmaya çalışan Doumbouya, bu ısrarıyla tekrar şüpheleri üzerine çekerken, mayıs ayında tutuklanacağına dair bazı iddialar da ortaya atıldı.

Darbe bildirisini okurken Jerry Rawlings'den alıntı yaptı

Doumbaya, yönetime el koyduklarını önce Twitter'da paylaştığı bir video ile duyurdu. Videoda, darbe bildirisi okuyan Doumbaya, aynı bildiriyi birkaç saat sonra gittikleri devlet televizyonu RTG yayınında da kamuoyuyla paylaştı.

Doumbaya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurdu.

Konuşmasında, Gana'nın efsanevi lideri ve darbeyle başa gelen Jerry Rawlings'ten de alıntı yapan Doumbaya, "Eğer halk, kendi elitleri tarafından ezilirse, halka özgürlüklerini geri vermek ordunun görevidir." ifadesini kullandı.

Darbe bildirisini okurken sık sık toplumsal barış konusuna vurgu yapan Doumbaya, Gine'nin çözemediği kronik sorunlar konusunda da hemen harekete geçme sözü verdi.

Doumbaya, dün de "@PresidentCNRD" ismiyle Twitter'da hesap açtı ve ilk olarak "Gine güzel bir kadın gibi. Artık ona tecavüz etmemize gerek yok, onu sevmeliyiz." paylaşımında bulundu.

Şimdilik sokaklarda alkışlarla karşılanan Doumbaya'nın, alıntı yaptığı Rawlings gibi darbeyle gelmesine rağmen halk desteği kazanıp kazanamayacağını ise zaman gösterecek.

Gine'de darbenin arkasındaki isim; Yarbay Mamady Doumbouya
Gine'de darbenin arkasındaki isim; Yarbay Mamady Doumbouya
Gine'de darbenin arkasındaki isim; Yarbay Mamady Doumbouya
Gine'de darbenin arkasındaki isim; Yarbay Mamady Doumbouya

İsrail, Fransa, Darbe, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gine'de darbenin arkasındaki isim; Yarbay Mamady Doumbouya - Son Dakika


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