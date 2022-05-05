Gine'de devrik lider Conde ve eski ekibi, "suikast" ve "işkenceyle" suçlanıyor - Son Dakika
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Gine'de devrik lider Conde ve eski ekibi, "suikast" ve "işkenceyle" suçlanıyor

05.05.2022 04:32
Gine'de devrik lider Conde ve eski ekibi, "suikast" ve "işkenceyle" suçlanıyor

Gine'de 5 Eylül 2021'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve hükümetinde yer alan 26 isme, "suikast", "adam kaçırma" ve "işkence" gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Gine'de 5 Eylül 2021'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve hükümetinde yer alan 26 isme, "suikast", "adam kaçırma" ve "işkence" gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başsavcılık, Conde ve aralarında eski bakan ve bürokratların da olduğu 26 üst düzey yetkiliye, aralarında "işkence", "zorla alıkoyma", "adam kaçırma" ve "suikastin" de bulunduğu çeşitli suçlamalar yöneltti.

Suçlamalar arasında "tecavüz", "cinsel istismar" ve "yağma" da bulunuyor.

Başsavcılığın, Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı sokak eylemleri düzenleyen muhalif grup Anayasanın Korunması Ulusal Cephesinin (FNDC) suç duyurusu üzerine harekete geçtiği belirtiliyor.

Nisanda, Conde hükümetinde aralarında meclis başkanlığı ve başbakanlık yapmış önemli isimler hakkında yolsuzluk suçlamasında bulunulmuştu.

3. dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Gine'nin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart 2020'deki genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına şiddetle karşı çıkan FNDC, birçok muhalif parti ve hareket hem seçimi hem de referandumu boykot etmiş akabinde aylarca sokak eylemleri düzenlemişti.

FNDC, Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye kadar düzenlenen eylemlerde en az 90 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Conde, bütün tartışmalara rağmen 18 Ekim 2020'de 3'üncü dönemine seçilmiş, yaklaşık 1 yıl sonra 5 Eylül 2021'de ise Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya tarafından devrilmişti.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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Kaynak: AA

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