Gine'de etnik çatışma: 11 ölü - Son Dakika

Gine'de hafta sonu yaşanan etnik çatışmalarda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyinde yer alan Macenta kentinde, Tomas ve Tomas Mania isimli 2 etnik grup arasında çatışma çıktı.

Komşu iller Gueckedou et Nzerekore'ye de sıçrayan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirdi, en az 40 kişi ise yaralandı.

Hafta sonu devam eden olaylar nedeniyle bölge halkının ormanlık alana kaçtığı belirtildi.

Olayların, 2 etnik grup arasındaki yerleşim yeri tartışmasından çıktığı kaydedildi. Her 2 etnik grup "Macenta'ya yerleşen ilk topluluk olduğunu" iddia ediyor ve kentte daha fazla söz hakkı bulunduğunu savunuyor.