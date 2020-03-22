Gine'de genel seçim ve referandum düzenlendi - Son Dakika
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Gine'de genel seçim ve referandum düzenlendi

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gine'de genel seçimler ile Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye 3. dönem görev yapma imkanı verecek anayasa değişikliği referandumu düzenlendi.

Gine'de genel seçim ve referandum düzenlendi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gine'de genel seçimler ile Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye 3. dönem görev yapma imkanı verecek anayasa değişikliği referandumu düzenlendi.

Muhalefetin boykot ettiği genel seçim ve referandum dünden bu yana süren şiddet olaylarının gölgesinde yapıldı.

Anayasa değişikliğine karşı olanlarla Conde yandaşları arasında çatışma çıkarken, referandum karşıtları bazı bölgelerde seçim bürolarına saldırılar düzenleyerek görevlileri rehin aldı, oy pusulaları ve zarfları yaktı.

Yaklaşık 5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Gine'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkusu ve boykot nedeniyle seçime katılımın düşük olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Conde, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin normal seyrinde gittiğini söyleyerek halktan barış ve sükunet içinde davranmalarını istedi.

Conde yeniden görev yapmak istiyor

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, 2'nci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, eylül ayında parti üyelerinden, 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıklarının yapılmasını istemişti.

Muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), söz konusu referanduma karşı ekim ayından bu yana protestolar düzenlemişti. FNDC'ye göre, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şu ana kadar en az 39 kişi yaşamını yitirdi.

FNDC'ye katılan birçok muhalefet partisi ve hareket de referandum ve seçimi boykot edeceğini açıklamıştı.

Gine'de şu ana kadar sadece 2 Kovid-19 vakası görüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:20 Kaynak: AA

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