Gine'de hafta sonu yapılacak seçimler öncesi askeri kampa saldırı - Son Dakika

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek olan 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart 'ta genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin en yakın rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo'nun konvoyunun Kankan kentinde durdurulması da gerginliği artırmıştı.

Durumun kontrol altına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gine 'de 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi askeri kampa düzenlenen saldırıda yüksek rütbeli bir asker yaşamını yitirdi.

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