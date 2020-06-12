Gine'de kaçak maden çöktü: 5 ölü - Son Dakika

Afrika 'nın birçok ülkesinde yerel halk tarafından açılan kaçak madenlerde, özellikle yağışlı sezonda sıklıkla göçükler meydana geliyor.

Burkina Fasolu olduğu anlaşılan madencilerin cesetleri ailelerine teslim edildi.

Üç gün süren arama kurtarma çalışmaları sonrası 5 madencinin cesedine ulaşıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda, Burkina Faso sınırına yakın Doko kentindeki Faliko beldesinde, kaçak bir madende 8 Haziran'da göçük meydana geldi.

Gine 'de kaçak bir madenin çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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