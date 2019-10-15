Son Dakika Haberleri: Gine'de protesto gösterisi: 2 ölü, 13 yaralı
Son Dakika Güncel Gine'de protesto gösterisi: 2 ölü, 13 yaralı

Gine'de protesto gösterisi: 2 ölü, 13 yaralı

11 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Gine'de, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine imkan tanıyacak anayasa değişikliği referandumu önerisine karşı yapılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gine'de protesto gösterisi: 2 ölü, 13 yaralı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gine'de, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine imkan tanıyacak anayasa değişikliği referandumu önerisine karşı yapılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, işçi sendikalarından binlerce kişinin katıldığı ve başkent Konakri'de başlayarak ülkenin birçok kentine yayılan protesto gösterilerine polis, biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Bölge İdare ve Yerelleştirme Bakanı General Bourema Conde, yaptığı açıklamada, Konakri ile Mamou kentlerinde, birisi jandarma kurşunuyla 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını belirtti.

Ordu kaynakları yaralılardan 7'sinin güvenlik görevlisi olduğunu açıkladı.

Askerlere kışladan çıkma yasağı

Başkent Konakri'de muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve işçi sendikalarından binlerce kişi bir araya gelerek Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilebilmesine imkan sağlayacak referandum önerisini protesto etmiş, bazı protestocular lastik yakıp, yollara barikat kurmuştu.

Kısa sürede birçok kente yayılan protestolara polis ve jandarma ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etmişti.

Gösterilere katılan 2 kişinin polis kurşunuyla yaralandığının medyada yer almasının ardından Genelkurmay Başkanı General Namory Toure, askerlerden kışlalarından çıkmamalarını istemişti.

Cumhurbaşkanı Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelmişti. Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.

Alpha Conde, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gerçeğin peşinde 5 yıldır çözülemeyen cinayeti aydınlattı!
Ayşe Karaman'ın ölümü soruşturmasında doktor sevgiliye cinayetten iddianame İstiklal caddesi'ndeki cinayetin iddianamesi kabul edildi Avrupa'da harekat rahatsızlığı! Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 07:28:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gine'de protesto gösterisi: 2 ölü, 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]