Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu - Son Dakika

Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu

24.01.2021 13:35

Gine açıklarında rehin alınan Türk gemisinin birinci kaptanı Mustafa Kaya'nın kardeşi Barış Ulaş Kaya, "Sabırla ve sükunetle bekleyeceğiz.

Gine açıklarında rehin alınan Türk gemisinin birinci kaptanı Mustafa Kaya'nın kardeşi Barış Ulaş Kaya, "Sabırla ve sükunetle bekleyeceğiz. Devlet büyüklerimize ve şirket yetkililerine güvenmekten başka bir çaremiz yok" dedi.

Gine açıklarında 'M/V Mozart' isimli Türk gemisi, Nijeryalı silahlı korsanlar tarafından rehin alınmıştı. Çıkan arbedede mürettebattan Azerbaycan uyruklu 1 personel hayatını kaybederken, 15 kişi kaçırılmıştı. Korsanlar tarafından rehin alınan geminin birinci kaptanı Mustafa Kaya'nın kardeşi Barış Ulaş Kaya ve yakınları, son durum hakkında bilgi almak üzere kaçırılan gemiyi işleten şirkete geldi. Firma yetkilileriyle görüşen Kaya, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birinci kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşiyim. Kötü bir olayla karşılaştık. Bu durumu geceden beri takip ediyoruz. Şirket yetkilileriyle görüşmeye geldim. Yetkililer durumu izah ettiler, ilgileniyor kendileri sağ olsunlar. Devletimizin büyüklerine, yetkililerine de teşekkür ediyorum. Konuya Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız müdahil oldular" dedi.

"Devlet büyüklerimize ve şirket yetkililerine güvenmekten başka bir çaremiz yok"

Sürecin neticelenmesini beklediklerini aktaran Kaya, "Bir mürettebat arkadaşımız görev şehidi oldu. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Süreç bu şekilde. Şimdilik sabırla ve sükunetle bekleyeceğiz. Devlet büyüklerimize ve şirket yetkililerine güvenmekten başka bir çaremiz yok. Yaklaşık 1 buçuk aydır görev yapıyordu. Firma yetkilileri arayıp durumu izah ettiler. Takiplerinde olduğunu söylediler. Biz devlet yetkililerine güveniyoruz. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

-İHA-

Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu
Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu
Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu
Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu

Münir Karaloğlu, Türk, Gine, Gemi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sigara parası için annesini ekmek bıçağı ile kovalayan adam kardeş katili oldu Arabası olmadığı halde hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası geldi Fenerbahçe "MesutOl" kampanyasından ilk gün 2.8 milyon TL gelir elde etti Eksi 30'u gören Erzurum'da musluktan akan sular dondu Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Feyenoord'dan G.Saray'ın istediği Jörgensen için transfer yanıtı: 15 milyon euroyu veren alır Feyenoord'dan G.Saray'ın istediği Jörgensen için transfer yanıtı: 15 milyon euroyu veren alır         
12:44
Son Dakika: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Türk gemisi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi Son Dakika: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Türk gemisi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi         
12:39
12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam 12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam         
12:26
Sulama kanalına 1 metre kala balçığa saplanan sarhoş sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar Sulama kanalına 1 metre kala balçığa saplanan sarhoş sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar         
12:11
HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor         
11:46
ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı         
11:06
Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz         
10:58
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor         
10:25
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı         
09:49
Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı         
09:46
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma         
09:43
Güvenlik uzmanından Türk gemisine yapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine yapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 13:58:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei