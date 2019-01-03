Gine'de Tekne Battı: 2 Ölü

Gine'de yeni yıl eğlencesinden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gine'de yeni yıl eğlencesinden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Yerel basındaki haberlere göre, yılbaşı eğlencesi için başkent Konakri yakınlarındaki adalara giden teknelerden birinin dönüş yolunda alabora olması sonucu teknedeki 41 kişiden 2'si öldü, 30 kişi kayboldu. Teknedeki 9 kişi kurtarıldı.



Yetkililer, teknelerin balıkçı teknesi olduğunu, yolcu taşımaya uygun olmadığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Adalar ile Konakri arasındaki sularda aşırı dalgalar nedeniyle sık sık tekne kazaları yaşanıyor.



Bölgede geçen temmuzda meydana gelen tekne kazasında 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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