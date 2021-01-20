Gine'de tutuklanan muhalif genç cezaevinde öldü - Son Dakika

Gine'de Ağustos 2020'den bu yana cezaevinde bulunan muhalif Mamadou Oury Ba, yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ba'nın ailesi, muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesinin (FNDC) düzenlediği Cumhurbaşkanı Alpha Conde karşıtı eylemlere katılan ve ağustostan bu yana cezaevinde bulunan oğullarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ba'nın annesi Fatimatou Tounkara, oğluyla aynı cezaevinde kalan başka bir tutuklunun 16 Ocak'ta kendisini arayarak, Ba'nın öldüğünü söylediğini belirtti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise 21 yaşındaki Ba'nın ölümünün doğal sebeplerle gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada, gencin bağırsak düğümlenmesine bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği ve talep gelirse otopsi yapılabileceği belirtildi.

Ba'nın ölümüyle, Cumhurbaşkanı Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı düzenlenen gösterilere katıldıktan sonra cezaevine gönderilen ve orada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e ulaştı.

Daha önce El Hadj Ibrahima Sow 17 Kasım 2020, Mamadou Lamarana Diallo 5 Aralık 2020, Roger Bamba 17 Aralık 2020'de konuldukları cezaevinde, henüz hakim karşısına çıkmadan hayatını kaybetmişti.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına şiddetle karşı çıkan FNDC, Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye kadar birçok sokak gösterisi düzenlemişti.

FNDC'ye göre, bu eylemlerde en az 79 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de cezaevine gönderildi.

Conde, 18 Ekim 2020'de düzenlenen seçimlerde, 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.