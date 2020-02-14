Gine'de yönetim karşıtı protestolarda 1 çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gine'de yönetim karşıtı protestolarda 1 çocuk öldü - Son Dakika

Gine'de yönetim karşıtı protestolarda 1 çocuk öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gine'de, cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem göreve gelme amacıyla önerdiği anayasa değişikliğine karşı düzenlenen protestolarda 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gine'de yönetim karşıtı protestolarda 1 çocuk öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gine'de, cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem göreve gelme amacıyla önerdiği anayasa değişikliğine karşı düzenlenen protestolarda 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ekim ayından bu yana protestolar düzenleyen Anayasanın Korunması Ulusal Cephesince (FNDC) yapılan açıklamada, birkaç haftalık aranın ardından çarşamba günü yeniden başlayan gösterilerin ön sıralarında kadınların bulunduğu ifade edildi.

Protestolarda polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada 15 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, 4'üncü ayını dolduran protestolarda güvenlik güçlerinin 38 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Conde yeniden görev yapmak istiyor

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, 2'nci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, eylül ayında parti üyelerinden 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.

Hükümet, söz konusu referandumun 1 Mart'ta düzenlenecek milletvekili seçimiyle aynı gün yapılacağını ilan etmişti.

Milletvekili seçimlerini, Cumhurbaşkanı Conde'nin gücünü sağlamlaştırma manevrası olarak gören muhalefet ise sandığa gitmeyeceğini ve seçim yapılmasını engelleyeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı, Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü
Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 02:50:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gine'de yönetim karşıtı protestolarda 1 çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]