Gine domuzuyla yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Bodrum'da bir site içerisinde bulunarak Torba geçici hayvan barınağına getirilen Gine domuzuyla yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir site içerisinde Gine domuzu (Guinea Pig) yaralı halde bulunarak, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevine getirilmişti. Bir anda bakımevinin maskotu olan Gine domuzu ve yavru köpek birbirleriyle oynamaya başlamasıyla sıkı bir dostluk kurdu. Bir an olsun ayrılmayan ikili geceleri bile beraber yatmaya başladı. Bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşıran yetkililer bile ikiliyi ayırmaya kıyamıyor.

Veteriner Hekim Buse Esra Erkuşöz ise iki yavrunun iyi bir dostluk kurduklarını belirterek "Bu Guinea Pig olarak bilinen bir tür. Son zamanlarda insanların çok sık tercih ettiği bir pet hayvan. İnsanlar sitede gezerken buluyor ve bize ulaşıyorlar. Biz de ona uygun bir yuva arıyoruz. Hayvanımızın sağlık durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Gayet sağlıklı bir dişidir. Çok sakin hayvanlar, o yüzden iyi bir pet hayvanı oluyorlar. Sakin bir hayvan, köpeklerimizin de çoğu iyi huylu sakindir. Onlar bir şekilde anlaştılar, şimdi beraber uyuyorlar, küçük küçük birbirleri ile oyun oynuyorlar. Güzel bir arkadaşlık kurdular" ifadelerini kullandı.

(Eren Ayhan/İHA)