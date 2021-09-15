Gine için olağanüstü ECOWAS Zirvesi'ne Gana ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Gana, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğun (ECOWAS) Gine ile ilgili düzenleyeceği olağanüstü zirveye ev sahipliği yapacak.

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchway, basına yaptığı açıklamada, ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun öncülüğünde yarın başkent Akra'da Gine ile ilgili olağanüstü zirve düzenleneceğini belirtti.

Botchway, zirveye Gine ve Mali dışında tüm üye ülkelerin katılacağını belirterek, "Zirvenin odak noktası bu iki ülkedeki siyasi huzursuzluk olacağı için onlar katılmayacaklar." dedi.

ECOWAS ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül'deki askeri darbe sonrası Gine'nin üyeliğini askıya almıştı.

Gine'de askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu bildirmişti.