Gine Körfezi'nde korsanlar gemiye saldırdı, mürettebat ile iletişim kesildi - Son Dakika
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Gine Körfezi'nde korsanlar gemiye saldırdı, mürettebat ile iletişim kesildi

28.03.2023 14:15
Gine Körfezi'nde korsanlar gemiye saldırdı, mürettebat ile iletişim kesildi

Gine Körfezi'nde korsanların Danimarka'ya ait bir gemiye saldırması sonucu mürettebatın kara ile iletişimi kesildi.

Gine Körfezi'nde korsanların Danimarka'ya ait bir gemiye saldırması sonucu mürettebatın kara ile iletişimi kesildi.

Gine Körfezi'nde Monjasa gemicilik şirketine ait bir gemi korsanların hedefi oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, geminin geçtiğimiz cumartesi günü Kongo Cumhuriyeti'ne bağlı Pointe-Noire Limanı'nın yaklaşık 225 kilometre açığında saldırıya uğradığı kaydedildi. Gemiye çıkan korsanlar, mürettebatın karayla tüm iletişimini kesti. Gemide bulunan 16 mürettebat ise güvenli bir odaya sığındı. Bölgedeki yetkililer, çok sayıda asker ile kurtarma çalışması yürütüyor. - BRAZAVİL

Kaynak: İHA
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Gine Körfezi'nde korsanlar gemiye saldırdı, mürettebat ile iletişim kesildi Gine Körfezi'nde korsanlar gemiye saldırdı, mürettebat ile iletişim kesildi Danimarka'da ciddi bir asker açığı olduğu bildirildi Danimarka'da ciddi bir asker açığı olduğu bildirildi

Danimarka, Gine, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gine Körfezi'nde korsanlar gemiye saldırdı, mürettebat ile iletişim kesildi - Son Dakika


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