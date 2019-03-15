Gine Körfezi'nde Korsanlara Karşı ABD Destekli Tatbikat

Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyılarındaki Gine Körfezi'nde artan korsan saldırılar ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı ABD destekli ortak tatbikat başladı.

Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyılarındaki Gine Körfezi'nde artan korsan saldırılar ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı ABD destekli ortak tatbikat başladı.



Nijerya Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gine Körfezi'ni korsan saldırılardan korumak amacıyla bölge ülkeleri ile ABD ve Portekiz iş birliğiyle ortak tatbikat yapıldığı belirtildi.



Gine Körfezi'nde düzenlenen "Obangame Express" askeri tatbikatı 22 Mart'a kadar devam edecek.



ABD Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle düzenlenen tatbikat ile Gine Körfezi'nde korsan saldırılar ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı daha etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.



Petrol ve doğal gaz nakliyesi başta olmak üzere Batı Afrika için stratejik konumdaki Gine Körfezi'nde 2018'in ilk 9 ayında 156 korsan saldırı gerçekleşmişti.



Türkiye, 2017'de ABD Afrika Komutanlığınca planlanan ve Batı Afrika ülkelerinin de katılım sağladığı Obangame Express tatbikatına katılarak destek vermişti.

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