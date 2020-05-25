Gine Körfezi'nde korsanlarca kaçırılan 7 Ukraynalı mürettebat kurtarıldı - Son Dakika

Afrika ülkesi Gabon'da korsanların Portekiz bandıralı bir gemiye saldırısı sonrası kaçırılan 7 Ukrayna uyruklu mürettebat kurtarıldı.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 22 Mart'ta Gine Körfezi'nde kaçırılan 7 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.



Açıklamada, denizcilerin, Nijerya'daki Ukrayna Büyükelçiliği ve gemi firmasının girişimleriyle kurtarıldığı, güvende ve sağlıklı olduğu kaydedildi.

Gabon'un başkent Libreville'den Togo'nun başkenti Lome'ye giden Talia adlı konteyner gemisi 100 kilometre açıkta 22 Mart'ta korsanlar tarafından saldırıya uğramıştı.



Korsanlar 17 kişilik mürettebatı rehin alarak geminin kontrolünü ele geçirmiş, Gabon donanmasına ait devriye botlarının müdahalesi sonucu gemi ve mürettebattan 10 kişi kurtarılmıştı. Tamamı Ukrayna uyruklu 7 kişiyi ise korsanlar rehin almıştı.



Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor. Uluslararası Denizcilik Bürosu verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırısı düzenlenen bölgede 2019'da bu sayı 121'e çıktı. Tüm dünyadaki korsan saldırılarının yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndekiler oluşturuyor.