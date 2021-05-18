Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'i Nijerya kara sularında işleniyor - Son Dakika

Korsan saldırılar nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'inin Nijerya kara sularında işlendiği bildirildi.

Nijerya Ulaşım Bakanı Rotimi Amaechi, yaptığı açıklamada, Gine Körfezi'nde artan korsan saldırılar nedeniyle Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin yeni deniz güvenliği operasyonunu gelecek ay başlatacağını belirtti.

Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'inin Nijerya kara sularında işlendiğinin altını çizen Amaechi, "Bu sorunu ortadan kaldırabilirsek, o zaman çok ilerleme kaydetmiş olacağız." dedi.

Amaechi, denizcilik sektöründeki krizin deniz güvenliğindeki sorunlardan kaynaklandığına işaret ederek Nijerya hükümetinin buna çözüm bulduğunu ve başlamak için hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya hükümetinin, korsanlarla mücadelede deniz kuvvetleri, polis, ordu ve güvenlik servisi ile iş birliği içinde olacağını aktaran Amaechi, "Başarılı olursak, yakında deniz güvenliğinde gelişme olacak." ifadesini kullandı.

Gine Körfezi, en çok mürettebatın kaçırıldığı bölge

Gine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.

Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.

Saldırıların dünya ekonomisine 818 milyon dolar zararı oldu.