Gine lideri, Çalışma Bakanı?nı sokak ortasında dövdü
Ginde Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı'nı görevinden memnun olmadığı gerekçesiyle sokak ortasında dövdü.
Ginde Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı'nı görevinden memnun olmadığı gerekçesiyle sokak ortasında dövdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, sorumluluk eksikliği nedeniyle görevini yeteri kadar yapmadığı gerekçesiyle kabinedeki Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında dövdü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Conde'nin bakana vurduğu, bakanın ise kaçmaya çalıştığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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