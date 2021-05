Gine maçının ardından

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında, tarihinde ilk kez karşılaştığı Gine ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, forma giyemeyen futbolcuların son durumunu görme açısından önemli bir maç oynadıklarına dikkat çekerek, performans ve maç sayısı az olan oyuncuları da görme fırsatı bulduklarını söyledi.

ŞENOL GÜNEŞ: OYNAMAYANLARI GÖRME AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MAÇTIArzularının güzel bir futbolla maçı kazanmak olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Bugün yüzde 100 başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Zaten berabere bitti. Arkadaşlarımız maçta iyi niyetli oynadılar. Daha verimli olmamız gerekiyordu. Önde baskılarımızı eksik yaptık. Çıkarken top kayıplarımız vardı. Sakatlık riski vardı. Allah'tan sakatlık olmadan maçtan çıktık. Maç sayısı düşük olan futbolcularımızı görmeye çalıştık. Oyun yapısı olarak herkes elinden gelen gayreti gösterdi. İki hazırlık maçımız geride kaldı. Yarından itibaren, oynayacağımız Moldova hazırlık maçı ile daha yüksek tempoda maçlara hazır olacağız. Bugünkü iyi tarafı, tüm oyuncular ellerinden geleni yaptı, söyleneni yapmaya çalıştı. Eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Hücumda daha çok görünen bir takım olmak istiyoruz ama kabul etmek lazım ki maç oynamayanları da oynatmak zorundaydık. Her şey kolay olmuyor. O bakımdan iyi bir hazırlık maçı oldu" dedi. "YARIN AKŞAM KARAR VERECEĞİM""Ayrılacak 4 futbolcu için kararınızı verdiniz mi?" sorusuna Güneş, "Yarın akşam karar vereceğim. Bugün bir müsabaka oynadık. Sakatlık yarın ne olur bilmiyoruz. Hepsi sağlamsa son anda karar vereceğim. Son ana kadar beklemek zorundayız, onun da heyecanı ve zorluğunu yaşıyorum" cevabını verdi.İki hazırlık maçında takımın artıları ve eksileriyle ilgili soru üzerine ise deneyimli çalıştırıcı şunları kaydetti: "Verimli bir dönem geçirdik. Rakiplerimizin tüm sistemlerine hazırlıklı olmak zorundayız. Son dönemdeki müsabakalara bakarsak yaklaşık olarak bir takımımız var. Biz genel durumu gördük. Az maç oynayanları değerlendirdik. Bunlar içinde düşüş yapanlar var. Rakibe bastıktan sonra toparlanmak için zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. İkinci, üçüncü pozisyona geçtiğimizde sıkıntılarımız var. Nasıl bir takımla oynarsak ve alternatifi kim olur, onu gördük. Olumsuz tarafı; bu maçı kazanmak isterdik, ne kadar galibiyet o kadar gurur verici olur."Kamp döneminde performans açısından öne çıkan bir futbolcu olup olmadığı yönündeki soruya ise Güneş, "İki maçta oynatıp diri ve etkili olan oyuncumuz var. Az oynayıp verimsiz olan da var. Geçen maçta kötü, bu maçta iyi olan var. Hep bunları görmek zorundayız. Takımda birçok şeyi gördüm. Ama bunları şimdi paylaşmayı uygun görmüyorum. Gelenler en iyisini yapacaklardır, biliyorum. Ama gözümüz gidenlerin de üzerinde olacak. Kamp böyle bir şey. Tekrar çağırabiliriz. 26 oyuncudan sonra müsabakalar başlayana kadar herhangi bir sakatlık olursa tekrar oyuncu çağırabiliriz. Milli takıma çağrılan her oyuncu milli takım oyuncusu olarak yaşamalı. Buradan gittikten sonra oyuncu ayakta kalmasını bilecek. Hem kendi takımında hem de bizim takımda başarı için çalışacak" karşılığını verdi.DIDIER SIX: TAKTİK MAÇTA HEDEFİMİZE ULAŞTIKGine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six ise bugün taktik bir maç oynamaya çalıştıklarını belirterek, "Hedefimize de ulaştığımızı söyleyebilirim. Türkiye 'ye karşı oynadığımız ilk milli maç olduğu için bizim için ayrı bir önemi vardı" dedi.

Fransız teknik adam konuşmasını Türkçe "İyi akşamlar" ve "Teşekkür ederim" diyerek bitirdi.