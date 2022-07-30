Gine'de hükümet karşıtı protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gine'de hükümet karşıtı protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti

30.07.2022 17:09
Gine'de hükümet karşıtı protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti

Gine'nin başkenti Konakri'de askeri cunta hükümeti karşıtı protesto gösterilerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gine'nin başkenti Konakri'de askeri cunta hükümeti karşıtı protesto gösterilerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'nin (FNDC) yaptığı yazılı açıklamada, FNDC'nin 28-29 Temmuz'da Konakri'de düzenlenen hükümet karşıtı protestolardaki can kayıpları nedeniyle derin şok ve öfke içinde olduğu belirtildi.

Protestolar sırasında izleme grupları ve kurbanların aile üyelerince 4 kişinin ölümünün bildirildiği ifade edilen açıklamada, 5'i kritik durumda olan çok sayıda kişinin de silahla yaralandığı kaydedildi.

Bölge sakinleri, dün gece protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda bazı mahallelerde silah seslerinin duyulduğunu belirtti.

FNDC liderlerinden İbrahima Diallo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'daki protestoda 102 kişinin gözaltına alındığını ve 23'ünün askeri kampa gönderildiğini söyledi.

Öte yandan hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Konakri, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gine'de hükümet karşıtı protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gine'de hükümet karşıtı protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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