Gine'nin devrik lideri Alpha Conde, tedavi gördüğü BAE'den ülkesine döndü - Son Dakika
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Gine'nin devrik lideri Alpha Conde, tedavi gördüğü BAE'den ülkesine döndü

09.04.2022 05:24
Gine'nin devrik lideri Alpha Conde, tedavi gördüğü BAE'den ülkesine döndü

Gine'de 5 Eylül 2021'de yapılan darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde, tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ülkesine döndü.

Gine'de 5 Eylül 2021'de yapılan darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde, tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ülkesine döndü.

Gine Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, tedavisi tamamlanan Conde'nin Gine'ye geldiği belirtildi.

Açıklamada, tedaviyle yakından ilgilenen BAE'li yetkililere teşekkür edilerek Conde'nin sağlığı el verdiği ölçüde Gine'de kalacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından da Conde'nin Gine'ye dönüşüne ilişkin havalimanından fotoğraflar paylaşıldı.

7/24 gözlem altında tutuldu

Conde, 17 Ocak'ta tedavi görmek üzere 1 aylığına BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti. Abu Dabi'deki doktorların talebi üzerine Conde'nin tedavisi uzatılmıştı.

Tedavisi boyunca kaldığı otelde 7/24 özel bir ekip tarafından güvenlik çemberine alınan Conde'nin cep telefonu kullanmasına izin verilmediği, bu süreçte otelin sabit hattından sadece birkaç yakınını arayabildiği öğrenilmişti.

Conde'nin sadece özel doktoru tarafından ziyaret edilebildiği, onun haricinde kimse ile görüştürülmediği de belirtilmişti.

Gine'deki darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, cumhurbaşkanı, Alpha Conde, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gine'nin devrik lideri Alpha Conde, tedavi gördüğü BAE'den ülkesine döndü - Son Dakika


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