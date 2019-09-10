Son Dakika Haberleri: Gine'nin yeni hocasını jüri seçecek
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Gine'nin yeni hocasını jüri seçecek

59 dakika önce

Gine Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 87 adaydan en iyi kariyer ve sunuma sahip 17 ismi belirledi.

Gine'nin yeni hocasını jüri seçecek, System.String[]

Gine Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 87 adaydan en iyi kariyer ve sunuma sahip 17 ismi belirledi. Bu 17 isim önümüzdeki günlerde başkent Konakri'ye gelecek ve Gine Futbol Federasyonu'nun oluşturacağı özel jüri önünde plan ve projelerini anlatacak.


Jüriyi en çok etkileyen isim Gine'nin yeni teknik direktörü olacak. Adaylar arasında Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden George Leekens ve bir dönem Galatasaray'da oynayan Didier Six de yer alıyor.


Gine Futbol Federasyonu, 'Ulusal Filler' lakaplı milli takımın Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci turda Cezayir'e 3-0 yenilmesinin ardından Belçikalı teknik direktör Paul Put'un işine son vermişti. Federasyon ayrıca oyunculardan haraç aldığı gerekçesiyle Put'u ülke sınırları içinde ömür boyu futboldan men etmişti.


Futbol Federasyonu, Futbol, Gine, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:55 
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