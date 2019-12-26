Gine polisine, önemli tesisleri koruma eğitimi - Son Dakika

TİKA, Türkiye'nin güvenlik alanındaki tecrübesini aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, emniyet mensuplarına yönelik karşılıklı olarak tecrübelerin paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve karşılıklı ülkeler arası polis ve asker teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor.



TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında 01 - 07 Aralık 2019 tarihleri arasında 10 Gineli Polis Teşkilatı mensubu ülkemizde 'Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu'na katıldı. Kursa katılan polisler aldıkları eğitimden ve ülkemizde bulundukları süre zarfında gördükleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, önümüzdeki yıl Türkiye'den gelecek eğitimcilerle Gine'de de uygulamalı ve teorik eğitimlere devam edilmesinin kendileri ve meslektaşları için önem arz ettiğini ve ülkemiz tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirtti.



Ayrıca, Gine Polis Akademisi Yetkilisi Emniyet Müdürü Mohammed Lamine Nabe TİKA'yı da ziyaret etti. Nabe, TİKA'nın Gine'deki proje ve faaliyetleri için teşekkürlerini ileterek ülkemizin her alandaki tecrübesine önem verdiklerini ve bu tecrübelerden de yararlanmak istediklerini ifade etti. Nabe ayrıca, Gine genelinde TİKA tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilir kalkınma projelerden dolayı da duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli ise görüşmede Türkiye ile Gine arasında her alanda ikili ilişkilerin geliştiğini, ülkemizin Afrika'nın batısında işbirliğine yaraşır projeler yapmaya çalıştığını ifade etti. Tanyeli: "Gine'nin kendi ayakları üzerinde durmaları konusunda kapasite artırımına yönelik projelerle destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. TİKA organizasyonunda yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Gine Polis Teşkilatının kapasite artırımına yönelik eğitim programlarını da bu kapsamda devam edecektir" dedi. - ANKARA