Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü - Son Dakika

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.

YAĞ ALDIRMA AMELİYATI OLDUĞU HASTANEDE ÖLDÜ

İddialara göre; Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜM SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı. Simone Bıchara Abibe'nin cansız bedenine de otopsi yapıldı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.