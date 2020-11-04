- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: "Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı" - Son Dakika

- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: "Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı"

04.11.2020 15:40

- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: "Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı" Batı Afrika ülkesi olan Gine'nin Ticaret Bakanı Balde Mamadou, Amasya'ya düzenlemiş olduğu bir dizi ziyaretler kapsamında Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nede uğrayarak tekstil ve et ürünleri...

- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: "Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı"

AMASYA - Batı Afrika ülkesi olan Gine'nin Ticaret Bakanı Balde Mamadou, Amasya'ya düzenlemiş olduğu bir dizi ziyaretler kapsamında Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nede uğrayarak tekstil ve et ürünleri fabrikalarını ziyaret ederek bilgiler aldı.

Orta Karadeniz İşbirliği Platformu (OKİP), Amasya merkez OSB ve Suluova OSB ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Bakan Mamadou çeşitli firmaları gezerek ülkesiyle olabilecek potansiyel ticaret çalışmaları hakkında temaslarda bulundu. Ziyareti boyunca bölgemizde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri yerinde gören Mamadou ürünler ve işletmeler hakkında bilgi alarak ilerde doğabilecek ticari ilişkilerin her iki ülke açısından dostluğu geliştireceklerini belirtti.

Suluova OSB'de olmaktan çok memnuniyet duyduklarını belirten Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou, "Gine ve Türkiye arasındaki ticari çalışmaları güçlendirmek amaçlı Amasya'ya ve Suluova'ya ziyaret gerçekleştirdik ve bilgiler edindik. İki ülkenin ticari çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bizim Cumhurbaşkanımız ortak bir çalışma yaptılar ve bugün bu çalışmaları güçlendirmek üzere buraya ziyarette bulunduk. Suluova OSB özellikle et ürünleri ile çok ilgimi çekti. Ticari açıdan çok güçlü bir yer olduğunu beklemiyordum çok şaşırdım. Geldiğim için çok mutluyum. Gine de bulunan iş adamlarımıza buranın tanıtımını en iyi şekilde yapacağım" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ki düşüncelerini aktaran Mamadou, "Erdoğan sadece Türkiye'nin Cumhurbaşkanı değil dünyanın Cumhurbaşkanı'dır" ifadelerini kullanarak Erdoğan'a karşı sevgilerini dile getirdi.

Ziyarette Gine'de yatırımları bulunan Türk firma yöneticileri, OKİP Başkanı Abdurrahman Karataş, Amasya Merkez OSB Müdürü Erkan Bilgiç, Suluova OSB Müdürü Onur Can Yurtbaşı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Burak Aydoğdu da yer aldı.

(SU-SLH-NT-E)

- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı
- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı
- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı
- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı
- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı

Ruhsar Pekcan, Suluova, Gine, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: 'Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı' - Son Dakika Ekonomi


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