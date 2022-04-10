Gine, yabancı şirketlerden ülkede alümina rafinerisi kurmasını istiyor - Son Dakika
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Gine, yabancı şirketlerden ülkede alümina rafinerisi kurmasını istiyor

10.04.2022 05:00
Gine, yabancı şirketlerden ülkede alümina rafinerisi kurmasını istiyor

Gine'de 5 Eylül 2021'deki darbeyle başa gelen askeri yönetim, ülkede çıkarılan boksitin yine ülkede işlenmesi için uluslararası şirketlerden rafineri kurmasını istedi.

Gine'de 5 Eylül 2021'deki darbeyle başa gelen askeri yönetim, ülkede çıkarılan boksitin yine ülkede işlenmesi için uluslararası şirketlerden rafineri kurmasını istedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Yarbay Mamady Doumbouya, Gine'de faaliyet gösteren uluslararası madencilik şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, madencilik sektörünün oldukça karlı olmasına rağmen Gine'nin elde ettiği gelirin beklentilerin çok altında olduğuna dikkati çeken Doumbouya, bu adil olmayan düzene devam edemeyeceklerini söyledi.

Gine'den çıkarılan boksitin yine Gine'de işlenmesinin artık zorunlu hale geldiğinin altını çizen Doumbouya, ülkede faaliyet gösteren maden şirketlerinin Gine'de alümina rafinerisi kurmaya ilişkin hazırlayacakları projeyi mayıs sonuna kadar Madencilik Bakanlığına ulaştırması gerektiğini kaydetti.

Doumbouya, projeyi teslim etmekte geciken şirketlere de yaptırım uygulanacağını belirtti.

Gine, dünyanın en büyük boksit rezervine sahip

Dünyada 38 milyar ton boksit rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu rezervin yüzde 23'ünü 8,9 milyar ton ile elinde bulunduran Gine, dünyanın en büyük boksit rezervine sahip ülkesi olarak biliniyor.

Gine, Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci boksit üreticisi ülkesi konumunda bulunuyor.

Cep telefonu pillerinden, arabalara, uçaklara kadar birçok teknolojik ürünün yapımında kullanılan boksit, alüminyumun da ham maddesini oluşturuyor.

Dünyada üretilen boksitin yüzde 85'inin alüminyuma dönüştürüldüğü belirtiliyor.

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cumhurbaşkanı, Madencilik, Eylül, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gine, yabancı şirketlerden ülkede alümina rafinerisi kurmasını istiyor - Son Dakika


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