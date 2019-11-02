Gine'ye TİKA'dan acil müdahale ekipmanları desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'ye acil müdahale ekipmanları desteğinde bulunuldu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gineli hemşire, paramedik ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan 26 kişiye acil durumlarda müdahale yöntemleri konusunda bir haftalık pratik eğitim verildi.

Ayrıca, sağlık meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin eğitimleri için bebek ve yetişkin maketleri, tıbbi müdahale çantası, defibrilatör, elektrikli aspiratör, orofaringeal kanül, entübasyon tüpleri, enjektörler, serum seti, tansiyon aleti, omurga tahtası, vakum sedye, faraş sedye, kombinasyon sedye, ana sedye ve daha birçok malzemeden oluşan ekipmanlar teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Gine Sağlık Bakanı Edourd Niankoye Lamah, eğitim malzemelerinin tesliminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtemelen her ülke bizim şu an yaşadığımız durumu bir zamanlar test etti. Okullarımızda verilen sağlık eğitiminin pratikten yoksun olması hastanelerimizde verilen hizmetin kalitesini düşürüyor ve insanların sağlık sistemine duyduğu güveni sarsıyor." dedi.

Ambulansların hastalara müdahale edecek ekipmanlardan yoksun hasta taşıma işlevi görmeye çalıştığını belirten Bakan Lamah, binlerce Ginelinin hastaneye ulaştırılamadan yollarda hayatını kaybettiğini söyledi.

Lamah, "Türk ve Sudanlı doktorların eğitim verdiği 26 sağlık çalışanımız hazırladığımız eğitim programı ile diğer sağlık çalışanlarını eğitmeye başlayacak. Türkiye, sağlık alanında parlayan bir yıldız. Çok büyük bir ilerleme kaydetti. Türkiye'den hem ambulans hibesi hem de sağlık çalışanlarımızın eğitimi noktasında destek bekliyoruz." diye konuştu.

Açıklamada, ülkenin tek tıp fakültesinin, laboratuvarları donanımdan yoksun olduğu için 3 yıldır öğrenci alamadığı, sağlık meslek yüksekokullarında da acil müdahale eğitiminin pratik ekipmanlardan yoksun ortamda verildiği kaydedildi.