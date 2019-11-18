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Gineli öğrenci Ömer Halisdemir Lisesi'nden mezun olup üniversitesinde okuyor

6 saat önce

Gineli öğrenci Ömer Halisdemir Lisesi'nden mezun olup üniversitesinde okuyor Tıp Fakültesi teklifini reddetti, elektrik mühendisliği istediNİĞDE - Gine'de 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in isminin verildiği liseden mezun olan 20 yaşındaki Abdoulaye Diallo Üniversiteyi de Ömer...

Gineli öğrenci Ömer Halisdemir Lisesi'nden mezun olup üniversitesinde okuyor

Tıp Fakültesi teklifini reddetti, elektrik mühendisliği istedi

NİĞDE - Gine'de 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in isminin verildiği liseden mezun olan 20 yaşındaki Abdoulaye Diallo Üniversiteyi de Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyacak.

Abdoulaye Diallo Ülkesi Gine'den 5 bin 490 kilometre uzaklıktan gelerek Niğde'de Elektrik Elektronik Mühendisi olacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine okul birincisi kontenjanı ile Tıp Fakültesine gitmek isteyip istemediği sorulması üzerine Diallo, elektrikçi olan amcasına verdiği söz üzerine Tıp Fakültesi yerine Elektrik Elektronik Mühendisliği okumak istedi.

Bir Vakıf aracılığıyla Niğde'ye okumaya gelen Diallo kendi dili ile Fransızca biliyor. 5 sene sürecek eğitim hayatının ilk yılında Türkçe öğrenmek için dersler alıyor.

Abdoulaye Diallo, "Buraya gelmeden Ömer Halisdemir Erkek Lisesinde okudum. Orada bu liseye burs kazanarak girdim. Orda bana eğer iyi çalışırsan Üniversite hayatında da destek oluruz dediler. Bende buna göre çok çalıştım sözlerini tuttular ve Niğde'ye geldim. Mezun olduktan sonra 100'de 100 burs kazandım. Burada çok zorlanacağımı düşündüm ama Türkiye çok güzel bir yer öğretmenlerim çok iyi, Türkçe öğretiyorlar bana. Amcam Gine'de elektrikçiydi benim hoşuma gidiyordu. Babam bana 'Bak amcana çok çalışkan' demesinden dolayı hep aklımda kaldı. Bunu gördüğüm için elektrik konusunda uzman olmak istiyorum. Buradan mezun olduktan sonra ülkeme dönersem benim gibi okumak isteyenlere destek olmak için çalışacağım. Özellikle Lise Müdürüm Türk olan Ecved Ercan'a teşekkür ediyorum"dedi.

Gineli öğrenci Ömer Halisdemir Lisesi'nden mezun olup üniversitesinde okuyor

Ömer Halisdemir, Mamadou Diallo, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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