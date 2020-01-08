Gineli savunmacı Simon Falette, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. - Son Dakika
Son Dakika Spor Gineli savunmacı Simon Falette, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. - Son Dakika Spor

Gineli savunmacı Simon Falette, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

6 saat önce

Gineli savunmacı Simon Falette, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Gineli savunmacı Simon Falette, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi., System.String[]

Gineli savunmacı Simon Falette, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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