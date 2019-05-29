Son Dakika Haberleri: Gini Wijnaldum: 'Takımları karşılaştırırsanız, 50/50'
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Gini Wijnaldum: 'Takımları karşılaştırırsanız, 50/50'

2 saat önce

Liverpool orta saha oyuncusu Gini Wijnaldum, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Hollandalı orta saha oyuncusu final için favori olmadığına ve maçın Madrid'de '50 / 50 'olacağına inanıyor.

Liverpool orta saha oyuncusu Gini Wijnaldum, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Hollandalı orta saha oyuncusu final için favori olmadığına ve maçın Madrid'de '50/ 50 'olacağına inanıyor.
Gini Wijnaldum: 'Takımları karşılaştırırsanız, 50/50'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06 
Liverpool, Madrid, Spor
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