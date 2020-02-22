Giorgio Armani'den moda dünyasına "tecavüz" suçlaması - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Giorgio Armani'den moda dünyasına 'tecavüz' suçlaması - Son Dakika Dünya

Giorgio Armani'den moda dünyasına "tecavüz" suçlaması

6 saat önce

İtalyan modacı Giorgio Armani, Milano moda haftası sırasında dün yaptığı açıklamalarda, moda reklamlarında kadın bedeninin "yarı çıplak" gösterilmesi nedeniyle çok sayıda kadının da kendilerini bu şekilde giyinmeye mecbur hissettiğini söyledi ve bunu "bir nevi tecavüz" olarak niteledi.

Giorgio Armani'den moda dünyasına

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, moda sektörünün kadınları temsil biçimini "tecavüze" benzetti.

Armani, Milano moda haftası sırasında dün yaptığı açıklamalarda moda reklamlarında kadın bedeninin "yarı çıplak" gösterilmesi nedeniyle çok sayıda kadının da kendilerini bu şekilde giyinmeye mecbur hissettiğini söyledi ve bunu "bir nevi tecavüz" olarak niteledi.

85 yaşındaki Armani, "Artık ne düşündüğümü söyleyebileceğim bir dönemdeyim… Kadınlar bugün düzenli olarak stilistler tarafından tecavüze uğruyor, buna kendimi de dahil ediyorum. Bu, alçakça" dedi.

Giorgio Armani, özellikle reklam afişlerinde kadınların "yarı çıplak, kışkırtıcı" gösterilmesi nedeniyle birçok kadının da kendilerini bu şekilde göstermek zorunda hissettiğini söyledi ve "Bence bu da bir nevi tecavüzdür" dedi.

'Günah çıkartmakta geç kaldı'

Armani, "Bir kadın, bodrum katında, bir köşede tecavüze uğrayabilir ya da belli bir şekilde giyinmeye yönlendirilerek tecavüze uğrayabilir" diye konuştu.

Moda dünyasının en tanınmış isimleri arasında yer alan Giorgio Armani'nin bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri Armani'ye hak verirken kimileri ise bu sözlerin tecavüzü hafife aldığını savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Armani'nin "günah çıkarmakta geç kaldığını" söyledi.

Giorgio Armani ayrıca moda dünyasındaki "trendlere" de karşı olduğunu söyledi ve "Trendler değil, zamansız bir zarafet var olmalı. Trendlerden bahsedildiğini duymaktan bıktım" dedi.

Giorgio Armani, Moda, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:55 
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