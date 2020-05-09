Giorgio Chiellini'den Felipe Melo'ya şok sözler: Çürük elmaydı - Son Dakika
Son Dakika Spor Giorgio Chiellini'den Felipe Melo'ya şok sözler: Çürük elmaydı - Son Dakika Spor

Giorgio Chiellini'den Felipe Melo'ya şok sözler: Çürük elmaydı

6 saat önce

Juventus'un 35 yaşındaki tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini, eski takım arkadaşı Felipe Melo ve İtalya Milli Takımı'nda beraber oynadığı Mario Balotelli için sert ifadeler kullandı.

Giorgio Chiellini'den Felipe Melo'ya şok sözler: Çürük elmaydı, System.String[]

Juventus'un 35 yaşındaki tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini, eski takım arkadaşı Felipe Melo ve İtalya Milli Takımı'nda beraber oynadığı Mario Balotelli için sert ifadeler kullandı.



La Repubblica'ya konuşan Chiellini, Mario Balotelli'yi 'saygısız' olarak nitelendirirken, "Balotelli kimseye saygı göstermeyen negatif biriydi. Bazıları onun dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında olduğunu düşünüyordu. İlk 10, hatta ilk 20'de bile görmüyordum" ifadelerini kullandı.


"ÇÜRÜK ELMA FELIPE MELO"


Mario Balotelli'nin ardından 2009-2011 yılları arasında beraber oynadığı Felipe Melo'ya da ateş püsküren Chiellini, "Felipe Melo da çok kötüydü. En kötünün en kötüsüydü! Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Antrenörlere de söyledim, o çürük bir elma" şeklinde konuştu.


Güney Kore'de lig başladı!


Giorgio Chiellini, Mario Balotelli, Felipe Melo, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:16 

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