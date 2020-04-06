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Giovani Lo Celso'nun Tottenham Forması İle İlk Golü
21 dakika önce
Giovani Lo Celso, Kasım 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın Kızıl Yıldız'ı 4-0 mağlup ettiği maçta ilk golünü attı.
Giovani Lo Celso, Kasım 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın Kızıl Yıldız'ı 4-0 mağlup ettiği maçta ilk golünü attı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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