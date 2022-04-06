SPOR Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik - Son Dakika
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SPOR Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik

06.04.2022 21:17

SPOR Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildikAta SELÇUK - Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup ederek finalde...

SPOR Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup ederek finalde Imoco Conegliano'nun rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını tebrik eden Guidetti, "Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım. Hayatımda gördüğüm en güçlü takımlarından biriydi bugün sahada. Vargas ile çok iyi hücum yaptılar. Kendi oyuncularımı da tebrik ederim. İlk sette belki gerideydik ama her geçen saniyede Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşmaya başladık. Son sette de daha da yakına geldik. Tabii ilk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette de kazanmasını bildik" dedi.

"IMOCO'YA KARŞI OYNAMAK ZOR"

Guidetti, finaldeki rakipleri hakkında ise "Imoco çok iyi bir takım. Imoco'ya karşı oynamak zor. Bunu konuşmak için çok erken. O maçta bugünden daha iyi oynamamız gerekecek" diye konuştu.

SPOR Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik
SPOR Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik
SPOR Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik

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Kaynak: DHA

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