Giovanni Guidetti, depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Giovanni Guidetti, depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek - Son Dakika Spor

Giovanni Guidetti, depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

6 saat önce

Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen Guidetti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Elazığ. 'Yarının Sultanları' ekibi olarak yanınıza geliyoruz.

Giovanni Guidetti, depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek, System.String[]

Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen Guidetti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Elazığ. 'Yarının Sultanları' ekibi olarak yanınıza geliyoruz. Geçen sene olduğu gibi yine hep birlikte voleybol oynayacağız. Her şey güzel olacak çocuklar." ifadelerini kullandı.


İtalyan başantrenör, Fenerbahçe Opet'te forma giyen eşi Bahar Toksoy Guidetti ile geçen yıl "Yarının Sultanları" projesi kapsamında Elazığ'da öğrencilerle bir araya gelmişti.


voleybol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı
Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:50:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giovanni Guidetti, depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]