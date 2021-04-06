SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık - Son Dakika

SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık

06.04.2021 12:03

SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadıkCansu Özbay: Kazandığımız için çok mutluyumİSTANBUL,(DHA)VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, Misli.

SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık

Cansu Özbay: Kazandığımız için çok mutluyum

İSTANBUL,(DHA)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup edip seride 2-0 öne geçerek finale yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, 'İlk maçtaki gibi, harika bir takım oyunu oynadık. Sonuçtan memnunum' dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında THY'yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. Guidetti, 'İlk maçtaki gibi oynadık. Harika bir takım oyunu oynadık. Her zamanki gibi bazı kısımlarda daha iyi olabilirdik elbette. Bu sonuçtan memnunum çünkü THY'nin çok iyi oyuncuları var ve ligde dördüncü olmayı hak ettiler. İyi oynuyorlar, şimdiye kadar iyi bir sezon ortaya koydular. Kesinlikle bizim için kolay bir rakip değildi. Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum. Eczacıbaşı veya Fenerbahçe fark etmez, uzun ve zorlu bir final olacak' ifadelerini kullandı.

CANSU ÖZBAY: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Sarı siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay ise bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. Özbay, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 'Bu maçı kazanmak, hem seriyi eşitlememek hem de tekrardan finale kalabilmek için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok güzel bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum, çok güzel oynadık. Eczacıbaşı - Fenerbahçe serisi 1-1 oldu. 3. maçı bekleyeceğiz. Kim gelirse gelsin iki takım da çok iyi olduğu için hiç fark etmez. Rakibimizi bekliyoruz.?

SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, voleybol, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık - Son Dakika Spor


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