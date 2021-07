Giovanni Guidetti: "Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım olarak iyi oynayamadıkları zamanlarda bile savaşmaktan vazgeçmediklerini belirterek, " Tokyo'ya hayallerimizi gerçekleştirmek için gidiyoruz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın yolculuğuna başlayacak. Başantrenör Giovanni Guidetti, müsabakalar öncesinde medya gününde açıklamalarda bulundu. Takımın hazır olduğunu ve Tokyo'ya gidecekleri için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu takım son 4 yılda yaptığı harika işlerle olimpiyatta yer almayı hak etti. 4 yılda bu takımda görev yapan bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Dünyada ve Avrupa'da Türkiye'nin neler yapabileceğini gösterdiler ve bu takımın yüzünü değiştirdiler. Buradaki bütün görevli arkadaşlar ve oyuncular, son 4 yılda bütün yaz aylarında çok büyük fedakarlıklar yapıp güzel çalışmalar yaptı. Bunun da karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Şu anda bulunduğumuz durumu hak ettiğimizi düşünüyorum. Olimpiyatta oynamak, olimpik bir takım olmak, 4 yıllık çalışmanın sonucunda harika bir durum. Biz olimpiyatlara gittiğimiz için mutluyuz ama bununla yetinmiyoruz, olimpiyatlarda muhteşem bir takım olmak istiyoruz. Her maçta savaşan bir takım olacağız ve diğer takımların da Türkiye'yle oynamaktan çekineceği bir takım oluşturmak istiyoruz. Eğer mükemmel voleybol oynayamıyorsak mükemmel savaşabiliriz. Eğer bir maçta mükemmel voleybol ortaya koyamazsak mükemmel savaşarak istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız. Gruptaki ilk 5 maçımız gerçekten çok zor. Şunu da biliyoruz, son 4 senede bu takım dünyadaki her takıma karşı oynayıp kazanabilir, bunu da defalarca gösterdik. Önümüzde ve elimizde çok zor bir görev olduğunu biliyoruz. Tokyo'ya en pozitif duygularımızla ve en büyük duygularımızla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu takım her zaman gereğini yapmıştır"

Madalya şansı hakkında konuşan Giovanni Guidetti, "Hayatta hayaller ve gerçekler vardır. Her çocuk gibi, her sporcu gibi biz de madalyanın hayalini kuruyoruz. Önemli olan hayalleriniz için savaşmanız ve bu hayallerinizin gerçekleşmesini sağlamanız. Ama diğer tarafta da gerçekler var. İlk 3 maçımız, son 4 yılda genelde kaybettiğimiz takımlara karşı olacak. Bu 3 takımdan birisi ya da 3'ü olimpiyatlarda madalya kazanırsa kimse için sürpriz olmayacaktır. Arjantin ve Rusya'ya karşı da gruptan çıkabilmek için oynayacağız. Takımımızın hedefi gruptan çıkıp üst turda yer almak. Sonrasında ise tek maç üzerinden giderek madalya rüyamıza devam edeceğiz ya da olimpiyatların dışında kalacağız. Olimpiyatlarda çeyrek final oynamanın duygusunu ve heyecanını yaşamak istiyoruz. Bunun için de gruptan çıkmalıyız. Bu takım ihtiyacımız olduğunda ve gerekli olduğunda her zaman muhteşem bir performans göstermiştir. Yine gereğini yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL