Giovanni Guidetti: Olimpiyatların ertelenmesi oyuncuların durumunu değiştirmemeli - Son Dakika

Giovanni Guidetti: Olimpiyatların ertelenmesi oyuncuların durumunu değiştirmemeli

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de görev alan voleybol antrenörleriyle iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacı ile video konferans üzerinden söyleşiler düzenledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de görev alan voleybol antrenörleriyle iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacı ile video konferans üzerinden söyleşiler düzenledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol Dergisi'ne konuşan Guidetti, video konferans yoluyla düzenlenen söyleşilerden büyük keyif aldığını ifade ederek, "Dünyaca koronavirüs ile mücadele ettiğimiz dönemde video konferans yoluyla antrenörlerle bir araya gelmek harika fikirdi. Bu güzel projenin gerçekleşmesini sağlayan başta federasyon yetkilileri olmak üzere teknik ekibime ve tüm voleybol antrenörlerine teşekkür ediyorum. Milli takımdaki teknik ekibimle birlikte, Türkiye'de görev yapmakta olan genç antrenörlere bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak, onlarla iletişime geçmek ve yaklaşık 25 saat voleybol konuşmak harika bir duyguydu. 10 kez bir araya geldiğimiz söyleşilerin her anından zevk aldım" ifadelerini kullandı.

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
"OLİMPİYATLARIN BİR YIL ERTELENMESİ OYUNCULARIN DURUMUNU DEĞİŞTİRMEMELİ"

Bu yıl 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili de konuşan Guidetti, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl ertelenmesinin takımlar üzerinde pozitif veya negatif anlamda herhangi bir etkide bulunmayacağını düşünüyorum. Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl ertelenmesi oyuncuların durumunu değiştirmemeli. Bazı oyuncular için bu değişkenlik gösterebilir ancak takım genelinde çok fazla şeyin değişeceğini sanmıyorum. Tokyo'daki olimpiyatların bir parçası olmaktan dolayı halen çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.


- İstanbul
voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giovanni Guidetti: Olimpiyatların ertelenmesi oyuncuların durumunu değiştirmemeli - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:38 Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı 18:58 Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
23:51
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
23:13
Gaziantep FK, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi
22:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 00:13:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giovanni Guidetti: Olimpiyatların ertelenmesi oyuncuların durumunu değiştirmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]