Giovanni Guidetti: "Olimpiyatların ertelenmesinin takımlar üzerinde bir etkisi olmaz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bir yıl ertelenmesinin takımlar üzerinde pozitif veya negatif anlamda herhangi bir etkide bulunmayacağını belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, Türkiye'deki voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla söyleşiler düzenledi.

Organizasyon hakkında TVF Voleybol dergisine konuşan Giovanni Guidetti, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele ettiğimiz dönemde video konferans yoluyla antrenörlerle bir araya gelmek harika fikirdi. Bu güzel projenin gerçekleşmesini sağlayan başta federasyon yetkilileri olmak üzere teknik ekibime ve tüm voleybol antrenörlerine teşekkür ediyorum. Milli takımdaki teknik ekibimle birlikte, Türkiye'de görev yapmakta olan genç antrenörlere bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak, onlarla iletişime geçmek ve yaklaşık 25 saat voleybol konuşmak harika bir duyguydu. 10 kez bir araya geldiğimiz söyleşilerin her anından zevk aldım."

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek yıla ertelenmesi ve bunun artıları ve eksileri hakkında da Guidetti, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bir yıl ertelenmesinin takımlar üzerinde pozitif veya negatif anlamda herhangi bir etkide bulunmayacağını düşünüyorum. Olimpiyatları bir yıl ertelenmesi oyuncuların durumunu değiştirmemeli. Bazı oyuncular için bu değişkenlik gösterebilir ancak takım genelinde çok fazla şeyin değişeceğini sanmıyorum. Tokyo'daki olimpiyatların bir parçası olmaktan dolayı halen çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.