- Giovanni Guidetti: "Takımım pes etmedi"

İSTANBUL - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Giovanni Guidetti, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçtikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçta en iyi voleybolumuzu oynamadık ama takımımın sahada ruhuyla oynadığını gördüğüm için mutluyum. İkinci ve üçüncü sette iyi oynamadık ancak takımım pes etmedi" dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularının maç içerisinde hiç pes etmediğini söyledi. Guidetti, "Bu maç gibi birçok maç oynanacak çünkü iki takımın seviyesi birbirine çok benzer. Zorlu maçları bekliyor olmalıyız. Güçlü bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Bu maçta en iyi voleybolumuzu oynamadık ama takımımın sahada ruhuyla oynadığını gördüğüm için mutluyum. İkinci ve üçüncü sette iyi oynamadık ancak takımım pes etmedi. Hem maçta kalmaya hem de geri dönmek için çözüm bulmaya çalıştık. Ruhumuzu sahaya yansıtıyoruz. Harika oyunculara sahibiz, maça baktığımızda da bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Meliha İsmailoğlu: "Herkesi tebrik ediyorum"

Sarı-siyahlı takımın smaçörü Meliha İsmailoğlu ise iki takımın da çok güzel defans yaptığını belirterek, "Çok zor bir maç, zorlu bir seri bekliyorduk zaten. Bugün çok çok uzun ralliler vardı. İki takım da çok güzel defans yaptı. Birinci setten sonra daha az yüzdeli hücum yaptık. Bunun üzerine gideceğiz, tekrardan izleyeceğiz. Belki taktiğimizi değiştireceğiz ancak buna rağmen çok iyi bir maç çıkardık. Sonradan çok iyi defans yapıp, özellikle 5. sette çok daha fazla top öldürdük. Sanırım blokta biraz daha üstündük. Takım oyunumuzu gösterdik. Herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Michelle Bartsch-Hackley: "Takımdaki herkes çok iyi mücadele etti"

VakıfBank'ın smaçörlerinden Michelle Bartsch-Hackley de şunları söyledi: "Bizim için kolay bir maç değildi. Maça güçlü bir başlangıç yaptık. Onlar da maç içerisinde oyunlarını geliştirdiler. Çok güçlü bir rakip, onlardan böyle bir oyun bekliyorduk. Takımdaki herkes gerçekten çok iyi mücadele etti. Kazanmayı başardığımız için çok gururluyum."