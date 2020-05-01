Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, antrenörlerle görüştü

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) açıklamasına göre, Guidetti ve ekibi, TVF Eğitim Kurulu Koordinatörü Selda Bereket Yücel'in başkanlığında organize edilen video konferans söyleşisinde, Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörleri ile bir araya geldi.



Yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide Guidetti, antrenman planlamasının nasıl olması gerektiği ile haftalık/birim antrenman planlanması sürecinde zamanın nasıl kullanılması gerektiği konularında bir sunum gerçekleştirdi.



Söyleşi, sunum sonrasında yapılan soru ve cevap bölümüyle sona erdi.