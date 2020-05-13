Giovanni Guidettini'nin voleybol söyleşileri devam ediyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen voleybol söyleşilerinin dördüncüsüne katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklama göre,

"Giovanni Guidetti ile Voleybol Söyleşileri" adıyla dördüncü kez düzenlenen söyleşiye 200 kişi katıldı.

Açıklamada, söyleşide "Servis ve Servis Karşılama Teknik ve Taktiği" konusunun konuşulduğu aktarıldı.

Giovanni Guidetti ve teknik ekibi ile düzenlenen söyleşilerin periyodik olarak süreceği kaydedildi.